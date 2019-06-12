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    Події в Україні

    На Закарпатті лісовоз впав у річку: п'ятеро загиблих

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    Тіла чотирьох загиблих знайдено, пошуки п'ятого тривають - На Закарпатті лісовоз впав у річку: п'ятеро загиблих
    Тіла чотирьох загиблих знайдено, пошуки п'ятого тривають

    Через сильну грози водій не впорався з керуванням і автомобіль скотився з гори в річку

    У вівторок, 11 червня, в результаті падіння лісовоза в річку в Закарпатській області загинули п’ятеро осіб.

    Про це пише видання «Новини Закарпаття».

    Повідомляється, що через сильну грози водій не впорався з керуванням і автомобіль скотився з гори в річку. В результаті загинули п'ятеро жителів села Тарасівка (Тячівський район), що знаходилися в машині.

    Тіла чотирьох загиблих знайдено, пошуки п'ятого тривають. Також наголошується, що серед загиблих - два співробітники лісгоспу.

    Як повідомлялося, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

    Також на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію через аварію мікроавтобуса, який віз отрутохімікати.

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