На Закарпатті лісовоз впав у річку: п'ятеро загиблих



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Тіла чотирьох загиблих знайдено, пошуки п'ятого тривають

Через сильну грози водій не впорався з керуванням і автомобіль скотився з гори в річку

У вівторок, 11 червня, в результаті падіння лісовоза в річку в Закарпатській області загинули п’ятеро осіб.

Про це пише видання «Новини Закарпаття».

Повідомляється, що через сильну грози водій не впорався з керуванням і автомобіль скотився з гори в річку. В результаті загинули п'ятеро жителів села Тарасівка (Тячівський район), що знаходилися в машині.

Тіла чотирьох загиблих знайдено, пошуки п'ятого тривають. Також наголошується, що серед загиблих - два співробітники лісгоспу.

Як повідомлялося, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Також на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію через аварію мікроавтобуса, який віз отрутохімікати.