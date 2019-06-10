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    На Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію через аварію мікроавтобуса, який віз отрутохімікати

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    На Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію через аварію мікроавтобуса, який віз отрутохімікати

    Екологічна ситуація у Вінницькій області

    Не пити воду з річки, не напувати худобу, не рибалити і навіть не купатись закликають жителів кількох сіл на Вінниччині.

    Автомобіль із гербіцидами перекинувся у притоку Росі. Як виявилось, отруту злодії поцупили у місцевих фермерів. Коли мікроавтобус із краденими хімікатами злетів з дороги, зайнявся й упав у воду, крадії втекли.

    В річку потрапили щонайменше 7 різновидів хімікатів.

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    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині у річку Рось потрапили отрутохімикати. Також пізніше стало відомо, що отрутохімікати, що потрапили в річку Рось, були крадені.

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    екологія Вінниччина річка хімікати
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