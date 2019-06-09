На Вінниччині у річку Рось потрапили отрутохімикати



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Через вилив інсектициду в Рось збереться техногенна комісія

В результаті ДТП на території Винницької області інсектицид потрапив до притоки річки Рось. Ймовірно, що отрутохімікат вже досяг самої річки. Про це повідомляє Білоцерківська РДА Київської області.

«Просимо максимальної уваги та поширення даної інформації! В селі Збаржівка Погребищенського району сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду „Нурал B“ автомобіль перевернувся в притоку річки Рось. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось», — повідомили в РДА.

Наразі поліція проводить оперативні заходи з убезпечення населення. Речник ГУНП в Київській області Микола Жукович повідомив, що через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

«Ми попереджаємо людей, ми направляємо зараз екіпажі патрульної поліції і груп реагування поліції у найближчі населенні пункти, де пролягає річка Рось, а також є притоки, щоб попередити мешканців, щоб вони не ловили рибу, не купались і не випасали худоби принаймні добу. Що буде далі — збереться техногенна комісія і буде визначатись, — сказав Жукович.