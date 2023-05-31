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На захист України стануть одні з найсучасніших БМП, які боронять НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На захист України стануть одні з найсучасніших БМП, які боронять НАТО
Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО
фото з відкритих джерел

Військові вже завершують підготовку з опанування нової техніки

Українські захисники отримають від Швеції одні з найсучасніших БМП CV-90. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначається, наші військові вже завершують підготовку з їх опанування.

«Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Італія готує новий пакет військової допомоги Україні.  Перелік допомоги військового призначення – засекречений.  Зазначається, що досі Італія виконувала поставки відповідно до шести міжвідомчих пакетів, останній з яких був схвалений на початку року. З березня 2022 року, коли парламент схвалив відповідну резолюцію, підтверджену згодом новим скликанням у грудні, Італія поставила військове спорядження, озброєння та інші матеріали в межах шести відповідних пакетів допомоги на суму від одного млрд до €1,5 млрд.

Також повідомлялося, що Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9.

Теги: військова техніка НАТО Швеція

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