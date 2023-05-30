Італія готує новий пакет військової допомоги Україні

Італія виконувала поставки відповідно до шести міжвідомчих пакетів, останній з яких був схвалений на початку року

Італія вже поставила військове спорядження, озброєння та інші матеріали в межах шести відповідних пакетів допомоги на суму до €1,5 млрд

Італія готує новий, сьомий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє ANSA з посиланням на заяву міністра оборони республіки Гуїдо Крозетто під час виступу у спеціальному парламентському комітеті з безпеки.

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Перелік допомоги військового призначення – засекречений.

Зазначається, що досі Італія виконувала поставки відповідно до шести міжвідомчих пакетів, останній з яких був схвалений на початку року. З березня 2022 року, коли парламент схвалив відповідну резолюцію, підтверджену згодом новим скликанням у грудні, Італія поставила військове спорядження, озброєння та інші матеріали в межах шести відповідних пакетів допомоги на суму від одного млрд до €1,5 млрд.

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Нагадаємо, Україна отримала перший з обіцяних Італією і Францією зенітно-ракетний комплекс дальньої дії SAMP/T.

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що країна безоплатно надасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9 із запасів Збройних сил Канади

До слова, США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн – він переважно складатиметься з боєприпасів.