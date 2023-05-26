Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9
Ракети нададуть Україні із запасів Збройних сил Канади
фото з відкритих джерел

Україна отримає 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що країна безоплатно надасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9 із запасів Збройних сил Канади. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.

Крім того, Канада розширює свою присутність у Польщі в межах операції Unifier. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже залучені в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу ЗСУ. Розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.

Unifier – це об'єднана цільова група Збройних Сил Канади – Україна, що направлена на реформування українських військових. Її започаткували у 2015 році. З того часу CAF навчили понад 36 тисяч українських військовослужбовців тактиці бою та передовим військовим навичкам, з них понад 2,4 тисячі пройшли підготовку.

Нагадаємо, Канада передала Україні обладнання для розмінування.

Раніше Канада виділила новий пакет допомоги Україні. Це приблизно, $2,5 млн виділено на 40 снайперських гвинтівок та боєприпасів від Prairie Gun Works, нові радіоприймачі на суму близько $2 млн від L3 Harris для танка Leopard 2.

Також Канада готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів  G7 в Хіросімі.

 

Теги: ракета допомога ЗСУ озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території Києва вибухнуло авто швидкої допомоги: загинула людина
На території Києва вибухнуло авто швидкої допомоги: загинула людина
13 травня, 00:53
Зенітно-ракетний комплекс С-300, яким окупанти вбивають українців
Постачали окупантам деталі до комплексів С-300: ділки з Полтавщини отримали підозри
11 травня, 15:25
Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області
З’явилося відео, як «Покемон» збив ракету під час атаки на Київ
9 травня, 20:06
Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК «Ігла»
Нацгвардієць розповів, за допомогою чого збив ракету, яка летіла на Київ (фото)
9 травня, 14:19
Із початку повномасштабного вторгнення США надали Україні майже $37 млрд допомоги
США готують пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд – ЗМІ
9 травня, 03:05
Ворог другу ніч поспіль тероризує Україну ракетами
Україною ширилася повітряна тривога: РФ підняла авіацію (оновлено)
7 травня, 23:34
Cамохідна зенітна установка Gepard
Шольц розповів, коли Україна отримає боєприпаси для Gepard
2 травня, 06:18
У переліку зброї фігурують далекобійні ракети
Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети: яка дальність у переліку
30 квiтня, 01:22
У Чорному морі перебувають 13 російських кораблів
«Південь» заявив про дуже високу загрозу ракетного удару
26 квiтня, 11:33

Події в Україні

Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим – британська розвідка
Аксьонов сумнівається, що армія РФ зможе захистити Крим – британська розвідка
Стріляють, душать і бʼють струмом: як росіяни у вʼязницях катують викрадених українців
Стріляють, душать і бʼють струмом: як росіяни у вʼязницях катують викрадених українців
Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9
Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
Росія ударила по Дніпру ракетами та дронами: наслідки атаки
Росія ударила по Дніпру ракетами та дронами: наслідки атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
У Києві прогриміли вибухи
27K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
24K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
13K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
9340
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
5657
Дрони атакували російський корабель «Іван Хурс»: з’явилося унікальне відео

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту