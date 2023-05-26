Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9
Україна отримає 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9
Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що країна безоплатно надасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9 із запасів Збройних сил Канади. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.
Крім того, Канада розширює свою присутність у Польщі в межах операції Unifier. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже залучені в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу ЗСУ. Розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.
Нагадаємо, Канада передала Україні обладнання для розмінування.
Раніше Канада виділила новий пакет допомоги Україні. Це приблизно, $2,5 млн виділено на 40 снайперських гвинтівок та боєприпасів від Prairie Gun Works, нові радіоприймачі на суму близько $2 млн від L3 Harris для танка Leopard 2.
Також Канада готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів G7 в Хіросімі.
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