Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9

Україна отримає 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що країна безоплатно надасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9 із запасів Збройних сил Канади. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Канада розширює свою присутність у Польщі в межах операції Unifier. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже залучені в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу ЗСУ. Розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.

Unifier – це об'єднана цільова група Збройних Сил Канади – Україна, що направлена на реформування українських військових. Її започаткували у 2015 році. З того часу CAF навчили понад 36 тисяч українських військовослужбовців тактиці бою та передовим військовим навичкам, з них понад 2,4 тисячі пройшли підготовку.

Нагадаємо, Канада передала Україні обладнання для розмінування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Канада виділила новий пакет допомоги Україні. Це приблизно, $2,5 млн виділено на 40 снайперських гвинтівок та боєприпасів від Prairie Gun Works, нові радіоприймачі на суму близько $2 млн від L3 Harris для танка Leopard 2.

Також Канада готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів G7 в Хіросімі.