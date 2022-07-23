На Запоріжжі ЗСУ знищили сучасний радіотехнічний комплекс рашистів (відео)

Росіяни втратили ще один комплекс «Леєр-2», цього разу - на півдні Запорізької\ області

Угруповання окупантів у Пологівському районі втратило систему радіелектронної боротьби

Українські артилеристи завдали удару по суперсучасній радіотехнічній системі «Леєр-2». Про це повідомляє Telegram-канал «Запоріжжя.Інфо».

Бійці 45-ї артилерійської бригади на території Пологівського району, що на півдні Запорізької області, знищили систему радіоелектронної боротьби, яка перебуває на озброєнні збройних сил Росії лише з 2017 року.

Крім того, внаслідок удару була ліквідована і техніка рашистів.

Окупаційне угруповання розміщувалося на території одного із сіл Пологівського району.

Нагадаємо, що такий же комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-2» Збройні сили України ще у травні знищили на тимчасово захопленій території Херсонської області.