  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Запоріжжі ЗСУ знищили сучасний радіотехнічний комплекс рашистів (відео)
рус
    Події в Україні

    На Запоріжжі ЗСУ знищили сучасний радіотехнічний комплекс рашистів (відео)

    Росіяни втратили ще один комплекс &laquo;Леєр-2&raquo;, цього разу - на півдні Запорізької\ області - На Запоріжжі ЗСУ знищили сучасний радіотехнічний комплекс рашистів (відео)
    Росіяни втратили ще один комплекс «Леєр-2», цього разу - на півдні Запорізької\ області
    фото: скріншот

    Угруповання окупантів у Пологівському районі втратило систему радіелектронної боротьби

    Українські артилеристи завдали удару по суперсучасній радіотехнічній системі «Леєр-2». Про це повідомляє Telegram-канал «Запоріжжя.Інфо».

    Бійці 45-ї артилерійської бригади на території Пологівського району, що на півдні Запорізької області, знищили систему радіоелектронної боротьби, яка перебуває на озброєнні збройних сил Росії лише з 2017 року.

    Крім того, внаслідок удару була ліквідована і техніка рашистів.

    Окупаційне угруповання розміщувалося на території одного із сіл Пологівського району.

    Нагадаємо, що такий же комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-2» Збройні сили України ще у травні знищили на тимчасово захопленій території Херсонської області.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Запоріжжі ЗСУ знищили сучасний радіотехнічний комплекс рашистів (відео)