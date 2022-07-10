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  4. Танки, ракети та арталерія: Знищену російську техніку покажуть на виставці у Празі
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    Суспільство

    Танки, ракети та арталерія: Знищену російську техніку покажуть на виставці у Празі

    У Празі&nbsp;кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд - Танки, ракети та арталерія: Знищену російську техніку покажуть на виставці у Празі
    У Празі кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд
    фото із відкритих джерел

    Вхід на виставку буде безкоштовним

    У Празі, 11 липня, відкриється виставка спаленої російської воєнної техніки. Про це повідомило посольство України в Чехії.

    Російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс «Бук» – все це знищили ЗСУ і тепер мешканці Праги зможуть подивитися експозицію.

    Також кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд. Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід безкоштовний.

    Ініціативу подало міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії. Співорганізаторами проекту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проект «Пам’ять народу».

    Нагадаємо,10 липня Командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря.

    Зауважимо триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

    Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Танки, ракети та арталерія: Знищену російську техніку покажуть на виставці у Празі