Танки, ракети та арталерія: Знищену російську техніку покажуть на виставці у Празі

У Празі кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд

Вхід на виставку буде безкоштовним

У Празі, 11 липня, відкриється виставка спаленої російської воєнної техніки. Про це повідомило посольство України в Чехії.

Російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс «Бук» – все це знищили ЗСУ і тепер мешканці Праги зможуть подивитися експозицію.

Також кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд. Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід безкоштовний.

Ініціативу подало міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії. Співорганізаторами проекту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проект «Пам’ять народу».

Нагадаємо,10 липня Командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря.

Зауважимо триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.



