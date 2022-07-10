Танки, ракети та арталерія: Знищену російську техніку покажуть на виставці у Празі
Вхід на виставку буде безкоштовним
У Празі, 11 липня, відкриється виставка спаленої російської воєнної техніки. Про це повідомило посольство України в Чехії.
Також кожен бажаючий зможе побачити збиті російські ракети, які будуть виставлені на всезагальний огляд. Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід безкоштовний.
Ініціативу подало міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії. Співорганізаторами проекту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проект «Пам’ять народу».
Нагадаємо,10 липня Командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря.
Зауважимо триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.