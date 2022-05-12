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    Події в Україні

    Військові знищили командний пункт окупантів на Херсонщині (відео)

    ЗСУ знищили командний пункт росіян у Високопіллі на Херсонщині - Військові знищили командний пункт окупантів на Херсонщині (відео)
    ЗСУ знищили командний пункт росіян у Високопіллі на Херсонщині
    фото: кадр з відео

    Українські воїни нанесли вогневе ураження по комплексу РЕБ «Леєр-2»

    З’явилося чергове відео знищення російської техніки та командного пункту окупантів, цього разу у смт Високопілля на Херсонщині. Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

    Українські воїни нанесли вогневе ураження по комплексу РЕБ «Леєр-2» та командному пункту окупантів в селі Високопілля на Херсонщині.

    «Знищення російського мобільного комплексу радіоелектронної боротьби Леєр-2, бронетехніки та командного пункту окупантів у Високопілля Херсонської області», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, вчора на сході було вдале «полювання».

    Наші захисники знищили склад з боєприпасами та спостережний пост.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили командний пункт окупантів на Херсонщині (відео)