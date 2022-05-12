Військові знищили командний пункт окупантів на Херсонщині (відео)

ЗСУ знищили командний пункт росіян у Високопіллі на Херсонщині

Українські воїни нанесли вогневе ураження по комплексу РЕБ «Леєр-2»

З’явилося чергове відео знищення російської техніки та командного пункту окупантів, цього разу у смт Високопілля на Херсонщині. Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Українські воїни нанесли вогневе ураження по комплексу РЕБ «Леєр-2» та командному пункту окупантів в селі Високопілля на Херсонщині.

«Знищення російського мобільного комплексу радіоелектронної боротьби Леєр-2, бронетехніки та командного пункту окупантів у Високопілля Херсонської області», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, вчора на сході було вдале «полювання».

Наші захисники знищили склад з боєприпасами та спостережний пост.

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