Лукашенко визнав суттєву перевагу ЗСУ над армією Путіна (відео)

Білоруська техніка підводить росіян на фронті

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що армія Росії має великі прогалини у засобах зв'язку. Це питання Лукашенко підняв під час зустрічі з новим керівником підприємства з виготовлення систем зв'язку «АГАТ-системи управління» Миколаєм Балігатовим.

В ході розмови Лукашенко зазначив, що військові з Росії мають «море проблем» в Україні. Балігатов запевнив, що жодні перешкоди не збиватимуть засоби зв'язку військових.

Лукашенко доручив новому директору підприємства «тисячу разів перевірити» справність обладнання.

«Намагайтесь їх розбити, продавати, пробити – чим завгодно, щоб перевірити, чи вони (засоби зв'язку – ред.) надійні. Це уроки української «операції». Американці та інші дуже активно постачають системи радіоелектронної боротьби. І дуже ефективно працювати проти зв'язку, який використовували росіяни. Нам треба звернути на це дуже серйозну увагу», – переконаний Лукашенко.

Білоруський президент також нагадав своїм підлеглим, що за версією американців та інших західних країн РЕБ (радіоелектронна боротьба – ред.) у ході будь-якої операції – незамінна річ.

«По РЕБ – це питання номер один, так ставиться проблема. Я вас прошу звернути на це увагу», – звернувся Лукашенко до Балігатова.

Напередодні Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.



