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рус
    Події в Україні

    На Запорізькій АЕС відбувається провокація за участі РосЗМІ, – Енергоатом

    На Запорізькій АЕС відбувається провокація за участі РосЗМІ, – Енергоатом
    фото ілюстративне

    Окупанти примушують український персонал до пропагандистських інтерв’ю

    Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації. Про це повідомляє «Енергоатом».

    «Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником «Росатома» й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв’ю. Попри зусилля рашистів ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК «Енергоатом» і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ.

    «Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

    До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

    Теги: росія окупанти війна АЕС Україна окупація #stoprussia
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    На Запорізькій АЕС відбувається провокація за участі РосЗМІ, – Енергоатом