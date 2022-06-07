Директор МАГАТЕ зібрався на ЗАЕС на запрошення України. Енергоатом спростовує

У керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зібрався приїхати на Запорізьку АЕС, за його словами, на запрошення українського уряду. Про це Гроссі написав у Twitter.

Утім НАЕК «Енергоатом» цю інформацію спростовує і каже, що ніякої місії не планувалося.

«Ми маємо найбільшу у Європі атомну електростанцію відключену від системи передачі даних про стан ядерних матеріалів, тому ми їдемо до Запоріжжя. На запрошення України. На запрошення України», - написав Гроссі.

У свою чергу на «Енергоатомі» заявили, що Україна не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС, а раніше вже відмовляла йому у такому візиті, підкреслюючи, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли Україна зможе повернути контроль над ЗАЕС.

«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі знову бреше... Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо, як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії.

Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею», – йдеться у повідомленні Енергоатому.

В «Енергоатомі» наголосили, що насправді «втрата зв’язку» ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі українського оператора Водафон, з яким МАГАТЕ має контракт на передачу даних.

В НАЕК підкреслили, що наразі всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли увікнуть Водафон.

В «Енергоатомі» також не виключають, що «саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство «втратило контроль» над ЗАЕС, і гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію».

В НАЕК також нагадали, що в керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михайло Чудаков – також є громадянином РФ.

Нагадаємо, раніше Гроссі анонсував новий візит фахівців на Чорнобильську АЕС.

Як повідомлялося, російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

Крім того, окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

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