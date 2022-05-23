Чотирьом окупантам, які командували захопленням ЗАЕС, оголосили підозру

Четверо окупантів, які причетні до захоплення Запорізької АЕС, постануть перед судом

Внаслідок атаки загинули громадяни України

Офіс Генерального прокурора заочно повідомив про підозру чотирьом керівникам підрозділів окупаційних військ, які видавали наказ підлеглим військовим відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури ще чотирьом командирам зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп національної гвардії РФ заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на початку березня 2022 року підозрювані на виконання злочинного наказу вищого керівництва надали команду підлеглим військовим підрозділам відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС. Також вони брали участь у силовому захопленні споруд і об’єктів атомного підприємства та інфраструктури міста.

Внаслідок атаки загинули громадяни України та було зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

На початку травня було оголошено підозру російському генералу, що керував захопленням Запорізької АЕС.

Раніше також було названо ім’я російського генерала, що керував захопленням Запорізької АЕС.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та Енергодар з 4 березня тимчасово захоплені агресорами. На майданчику атомної електростанції, окрім військових російської федерації, тривалий час незаконно перебувають представники росатому.

Попри контроль російськими військами, Запорізька атомна електростанція продовжує працювати на потреби України.

«Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди на 18,3 млрд грн.