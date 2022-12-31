На Житомирщині лунають вибухи: працює ППО

В Житомирській області попередили про роботу ППО

Російські окупанти вдались до чергового масованого обстрілу

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про те, що на Житомирщині працює ППО.



Бунечко заявив про те, що сили протиповітряної оборони наразі працюють в Житомирській області.

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«На Житомирщині успішно працює ППО! Віримо в ЗСУ!», – повідомив він.

Інші подробиці поки що не розкривались.

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Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.