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Ракетна атака напередодні Нового року, областями шириться повітряна тривога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракетна атака напередодні Нового року, областями шириться повітряна тривога
Тривога шириться Україною 31 грудня
фото з відкритих джерел

Сирени почали лунати на Одещині та Миколаївщині

Опівдні 31 грудня на Одещині та Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на південні та східні регіони.

Ракетна атака напередодні Нового року, областями шириться повітряна тривога фото 1

Раніше про небезпеку попередив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Ракетна атака напередодні Нового року, областями шириться повітряна тривога фото 2

«Доварюємо картоплю на Олів’є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет», – розповів він.

О 12:49 повітряну тривогу оголосили також у Києві. 

Нагадаємо, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: окупанти Миколаїв Віталій Кім

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