Ракетна атака напередодні Нового року, областями шириться повітряна тривога

Сирени почали лунати на Одещині та Миколаївщині

Опівдні 31 грудня на Одещині та Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу. Згодом вона поширилася на південні та східні регіони.

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Раніше про небезпеку попередив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Доварюємо картоплю на Олів’є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет», – розповів він.

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О 12:49 повітряну тривогу оголосили також у Києві.

Нагадаємо, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.