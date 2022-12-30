В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Станом на 12:23 відбій повітряної тривоги у більшості областей

У багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

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Станом на 12:23 відбій повітряної тривоги у більшості областей.

Повітряна тривога була оголошена у таких областях:

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Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.