Нацгвардія знищила штаб рашистів на Харківщині (відео)

Українські військові знищили ще один рашистський склад боєприпасів

Знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто, бронетехніка, та вантажівки, в одній з яких був боєкомплект

Бійці Національної гвардії України знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«Гвардійці за допомогою БПЛА виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника. Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі», – йдеться в повідомленні.

Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи. У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто – так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

Раніше повідомлялося, що 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Збройних Сил України завдала втрат у техніці окупаційним військам Росії.