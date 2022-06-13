  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Нацгвардія знищила штаб рашистів на Харківщині (відео)
рус
    Події в Україні

    Нацгвардія знищила штаб рашистів на Харківщині (відео)

    Українські військові знищили ще один рашистський склад боєприпасів - Нацгвардія знищила штаб рашистів на Харківщині (відео)
    Українські військові знищили ще один рашистський склад боєприпасів
    фото: Нацгвардія/Facebook

    Знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто, бронетехніка, та вантажівки, в одній з яких був боєкомплект

    Бійці Національної гвардії України знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області.
    Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

    «Гвардійці за допомогою БПЛА виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника. Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі», – йдеться в повідомленні.

    Гвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії по противнику та фіксацію результатів бойової роботи. У результаті було знищено склад боєприпасів, МТЛБ, легкове авто – так званий Z-мобіль, бронетехніка противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

    Раніше повідомлялося, що 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Збройних Сил України завдала втрат у техніці окупаційним військам Росії.

    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія склад зброї Україна боєприпаси окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацгвардія знищила штаб рашистів на Харківщині (відео)