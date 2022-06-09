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  4. ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)
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    Політика

    ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)

    Збройні сили знищили базу вагнерівців - ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)
    Збройні сили знищили базу вагнерівців
    фото: ТрО «Азов» Дніпро

    Над базою вагнерівців у Кадіївці з'явився великий шлейф диму

    У Луганській області в місті Кадіївка (Стаханів) 9 червня загорівся стадіон, де була розташована база ПВК «Вагнера», повідомляє Telegram-канал ТрО «Азов» Дніпро.

    Повідомляється, що загиблі серед окупантів. Попередньо, вижив один найманець ПВК, кількість жертв ще з'ясовується. Про причину займання ворожої військової бази інформації поки що немає.

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    ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)
    ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)
    ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)
    ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)

    Над містом простягнуся величезний хвіст диму, очевидці також публікують відео з місця подій.

    Раніше під Харковом українські військові ліквідували найманця ПВК «Вагнер» з Бурятії Володимира Анданова, відомого під позивним «Ваха».

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна стадион окупація ПВК Вагнера #stoprussia
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    ЗСУ знищили базу, де була ПВК «Вагнер» (фото, відео)