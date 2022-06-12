Артилеристи на Півдні знищили ворожу гармату «Піон»

В окупантів тепер на один «Піон» менше

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ ліквідували техніку та 11 рашистів

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 12 червня зменшили потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії «Піон» і 11 рашистів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту у складі чотирьох надводних кораблів, двох підводних човнів, споряджених крилатими ракетами та чотирьох вдк, продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів, не виключаючи й проведення десантної операції», − ідеться у повідомленні.

Також протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК «Ігла» збив російський безпілотник «Орлан-10».

Також Збройні сили України знищили базу, де була розташована база ПВК «Вагнера».

Крім цього, українські військові майже повністю знищили мотострілецьку бригаду РФ.