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  4. Артилеристи на Півдні знищили ворожу гармату «Піон»
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    Події в Україні

    Артилеристи на Півдні знищили ворожу гармату «Піон»

    В окупантів тепер на один&nbsp;&laquo;Піон&raquo; менше - Артилеристи на Півдні знищили ворожу гармату «Піон»
    В окупантів тепер на один «Піон» менше
    фото з відкритих джерел

    Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ ліквідували техніку та 11 рашистів

    Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 12 червня зменшили потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії «Піон» і 11 рашистів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «Корабельне угруповання ворожого флоту у складі чотирьох надводних кораблів, двох підводних човнів, споряджених крилатими ракетами та чотирьох вдк, продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів, не виключаючи й проведення десантної операції», − ідеться у повідомленні.

    Також протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

    Нагадаємо, у Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК «Ігла» збив російський безпілотник «Орлан-10».

    Також Збройні сили України знищили базу, де була розташована база ПВК «Вагнера».

    Крім цього, українські військові майже повністю знищили мотострілецьку бригаду РФ.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна безпілотник населення окупація ПВК Вагнера #stoprussia
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    Артилеристи на Півдні знищили ворожу гармату «Піон»