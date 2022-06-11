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    Події в Україні

    Артилеристи знищили військову техніку та боєприпаси росіян (відео)

    ЗСУ &laquo;мінусували&raquo; техніку окупантів&nbsp; - Артилеристи знищили військову техніку та боєприпаси росіян (відео)
    ЗСУ «мінусували» техніку окупантів 
    скрін з відео

    Розпочалася потужна пожежа та детонація артилерійських снарядів

    Українські артилеристи завдали втрат у техніці окупаційним військам Росії. Відео своєї роботи показала 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Збройних Сил України.

    Після ураження цієї позиції, розпочалася потужна пожежа та детонація артилерійських снарядів.

    40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта – з’єднання артилерійських військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України. Підпорядковане оперативному командуванню «Південь».

    Раніше повідомлялося, що в Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в будинку культури Хіміків. Гранати та снаряди залітали навіть у вікна.

    Крім того, у Мар'їнці на Донеччині Нацгвардія мінометом знищила позицію російських диверсантів разом з окупантами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Артилеристи знищили військову техніку та боєприпаси росіян (відео)