Артилеристи знищили військову техніку та боєприпаси росіян (відео)

Розпочалася потужна пожежа та детонація артилерійських снарядів

Українські артилеристи завдали втрат у техніці окупаційним військам Росії. Відео своєї роботи показала 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Збройних Сил України.

Після ураження цієї позиції, розпочалася потужна пожежа та детонація артилерійських снарядів.

40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта – з’єднання артилерійських військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України. Підпорядковане оперативному командуванню «Південь».

Раніше повідомлялося, що в Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в будинку культури Хіміків. Гранати та снаряди залітали навіть у вікна.

Крім того, у Мар'їнці на Донеччині Нацгвардія мінометом знищила позицію російських диверсантів разом з окупантами.



