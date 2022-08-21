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Знайдено мертвим начальника СБУ Кіровоградщини: що про нього відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знайдено мертвим начальника СБУ Кіровоградщини: що про нього відомо
Олександр Наконечний очолив СБУ Кіровоградщини на початку 2021 року
фото з відкритих джерел

Олександр Наконечний народився на Вінниччині в сім’ї правоохоронця

У ніч проти неділі, 21 серпня, в Кропивницькому було знайдено мертвим начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного.

За інформацією видання «Обозреватель», у Наконечного проникне вогнепальне поранення. Тіло було виявлено близько 22:50 години 20 серпня. Труп у квартирі на вулиці Тарковського знайшла дружина загиблого.

На місце події прибули працівники правоохоронних органів, вони встановлюють обставини інциденту.

За попередніми даними, Наконечний вчинив самогубство – застрелився з пістолета.

Олександр Наконечний: що про нього відомо

«Я народився й виріс на Вінниччині в родині правоохоронця, тому ще зі шкільних років мріяв присвятити своє життя служінню народу», – розповідав про себе правоохоронець у інтерв’ю «Україна-Центр».

Національну академію СБ України Наконечний закінчив у 2006 році, після чого він рік прослужив у Вінницькій області, а потім був переведений до Києва.

До призначення на посаду голови управління Служби безпеки в Кіровоградській області на початку 2021 року він два роки прослужив у контррозвідці та понад десять – в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Київському управлінні.

Нагадаємо, СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. 

 

Теги: Олександр Наконечний СБУ Кропивницький пістолет

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