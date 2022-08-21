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Начальника СБУ Кіровоградської області знайдено мертвим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Начальника СБУ Кіровоградської області знайдено мертвим
Управління Служби безпеки України у Кіровоградській області
фото з відкритих джерел

Олександр Наконечний помер у ніч проти неділі

У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Причини його смерті з'ясовують, повідомляє місцеве видання «Гречка».

Вказано, що інформація про смерть керівника обласного управління СБУ з'явилася сьогодні вночі, згодом її підтвердили місцевому виданню правоохоронці.

«СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного», – повідомила виданню керівниця пресслужби СБУ Юлія Ткач.

Олександр Наконечний
Олександр Наконечний
фото з відкритих джерел

Як написав у своєму Телеграм-каналі депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь, начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний здійснив самогубство.

«Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці. За попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці», – пише Лаврусь.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому. Окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Поцілено у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».

 

Теги: СБУ Кіровоградщина Олександр Наконечний

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