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СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Отримані відомості спецслужби РФ використовували для розвідувально-підривної діяльності проти України
фото: пресслужба СБУ

У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади

Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили колишній і нинішній високопосадовці системи виконання кримінальних покарань південного регіону України.

Зловмисники передавали ворогу інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні, йдеться у повідомленні відомства.

Встановлено, що «зв’язковим» був «начальник відділу кадрів» незаконно створеного окупантами «управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області». Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України. Знаючи про перехід свого ексколеги на бік ворога, вона все одно неодноразово передавала йому інформацію «для службового використання».

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Йдеться про персональні дані діючих співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання.

Отримані відомості спецслужби РФ використовували для розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування і отримання службових відомостей.

У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Призначення коштів встановлюється.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання та роботи чиновниці Державної кримінально-виконавчої служби, вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

За інформацією СБУ, зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України, а чиновниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила у Києві серверний центр російських хакерів, який вони  використовували для кібератак. 

Теги: Херсонщина війна СБУ

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