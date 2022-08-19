СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ

Отримані відомості спецслужби РФ використовували для розвідувально-підривної діяльності проти України

У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади

Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили колишній і нинішній високопосадовці системи виконання кримінальних покарань південного регіону України.

Зловмисники передавали ворогу інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні, йдеться у повідомленні відомства.

Встановлено, що «зв’язковим» був «начальник відділу кадрів» незаконно створеного окупантами «управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області». Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України. Знаючи про перехід свого ексколеги на бік ворога, вона все одно неодноразово передавала йому інформацію «для службового використання».

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Йдеться про персональні дані діючих співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання.

Отримані відомості спецслужби РФ використовували для розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування і отримання службових відомостей.

У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Призначення коштів встановлюється.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання та роботи чиновниці Державної кримінально-виконавчої служби, вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

За інформацією СБУ, зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України, а чиновниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила у Києві серверний центр російських хакерів, який вони використовували для кібератак.