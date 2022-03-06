Над Харковом сили протиповітряної оборони знищили штурмовик Су-25

Пілоту літака вдалося катапультуватися, його шукають

Уранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил російської федерації – штурмовик Су-25. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

«Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями. Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили противника – переважають. Наші українські військові ніколи не відступлять від захисту харків’ян!», – написав Олег Синєгубов.

Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.