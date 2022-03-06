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    Події в Україні

    У Новій Каховці тисячі людей вийшли на мітинг проти окупації

    Нова Каховка &ndash; це Україна - У Новій Каховці тисячі людей вийшли на мітинг проти окупації

    Нова Каховка – це Україна

    фото: скріншот із відео

    Жителі міста рухаються центром із синьо-жовтими прапорами

    У Новій Каховці, що на Херсонщині, містяни зібрались на мітинг проти окупації. Тисячі людей у неділю, 6 березня, рухаються центром міста із синьо-жовтими прапорами. Містяни вигукують «Україна».

    Нагадаємо, мітинг у місті анонсували напередодні, 5 березня.

    Раніше російські військові розстріляли під Новою Каховкою цілу сім'ю – 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

    У Херсоні, куди напередодні змогли вдертися війська РФ, люди 5 березня масово вийшли на мітинг проти окупації.

    Нагадаємо, жителі Мелітополя у суботу, 5 березня, вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупації міста російським агресором.

    Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті складна ситуація з продовольством і ліками, але попри все це жителі Мелітополя щодня виходять на мітинги проти агресора.

    Як відомо, загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.

    Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.

    Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.

    «У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.

    Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: мер військові аеропорт Україна Херсон радник Олексій Арестович
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    У Новій Каховці тисячі людей вийшли на мітинг проти окупації