Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото

Молодятам доводилося брат шлюб у підвалах, часто також чоловіки були вдягнені у військові однострої

Із початку війни з Росією в різних куточках України народилося 4311 немовлят. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Також за цей час українці створили майже 4 тисячі нових сімей. 3973 пари вирішили офіційно скріпити свій союз в умовах війни.

На оприлюднених світлинах видно, що молодятам доводилося брат шлюб у підвалах, часто також чоловіки були вдягнені у військові однострої. А замість каблучок із дорогоцінних металів пари обирали символічні прикраси.

«Не зважаючи на збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо», – ідеться у повідомленні Мінюсту.

Нагадаємо, у День святого Валентина, 14 лютого, в Україні зареєстрували 335 нових сімей. Найбільше молодят одружилися у Вінницькій та Дніпропетровській областях – тут зареєстровано 33 та 29 шлюбів відповідно.

Як відомо, в Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду. Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушувати людей до одруження не можна. Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення.Також у День святого Валентина українці розказали, чи готові до легалізації одностатевих шлюбів.