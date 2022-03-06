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    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото

    Попри війну, життя триває, молодята беруть шлюб в укриттях - Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Попри війну, життя триває, молодята беруть шлюб в укриттях
    фото: Міністерство юстиції України

    Молодятам доводилося брат шлюб у підвалах, часто також чоловіки були вдягнені у військові однострої

    Із початку війни з Росією в різних куточках України народилося 4311 немовлят. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

    Також за цей час українці створили майже 4 тисячі нових сімей. 3973 пари вирішили офіційно скріпити свій союз в умовах війни.

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    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото
    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото

    На оприлюднених світлинах видно, що молодятам доводилося брат шлюб у підвалах, часто також чоловіки були вдягнені у військові однострої. А замість каблучок із дорогоцінних металів пари обирали символічні прикраси.

    «Не зважаючи на збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо», – ідеться у повідомленні Мінюсту.

    Нагадаємо, у День святого Валентина, 14 лютого, в Україні зареєстрували 335 нових сімей. Найбільше молодят одружилися у Вінницькій та Дніпропетровській областях – тут зареєстровано 33 та 29 шлюбів відповідно.

    Як відомо, в Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду. Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушувати людей до одруження не можна. Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення.Також у День святого Валентина українці розказали, чи готові до легалізації одностатевих шлюбів.

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    Теги: Міністерство юстиції українці військові шлюб час
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    Від початку війни українці створили майже чотири тисячі нових сімей: зворушливі фото