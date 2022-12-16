Над Порошенком та військовими пролетіла російська ракета (відео)

Порошенко: «Кожен ракетний удар змушує нас ще більше підсилювати армію»

Під час зустрічі п’ятого президента Петра Порошенка з військовими, над ними пролетіла російська ракета. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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На оприлюднених кадрах чути гул ворожої ракети, утім ситуація нікого не злякала.

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«Ці виродки ніяк не заспокояться, вони не можуть зрозуміти, що кожен ракетний удар змушує нас ще більше підсилювати армію, донатити, ставати до лав Збройних Сил і продовжувати невпинно працювати.

Саме в цей час передавав хлопцям та дівчатам з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки DAFи та причепи з секретним обладнанням. Бо поки ці ідіоти обстрілюють електростанції – наші хлопці та дівчата підвозять БК та працюють по ворожих позиціях. Поки українці без електрики та води – наші хлопці та дівчата працюють все інтенсивніше, і наше завдання їм у цьому допомогти», – написав Порошенко під відео.

Як повідомлялося, Петро а східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціаПорошенко нльне обладнання. Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.