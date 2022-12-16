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Над Порошенком та військовими пролетіла російська ракета (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Над Порошенком та військовими пролетіла російська ракета (відео)
На оприлюднених кадрах чути гул ворожої ракети
фото скріншот відео

 Порошенко: «Кожен ракетний удар змушує нас ще більше підсилювати армію»

Під час зустрічі п’ятого президента Петра Порошенка з військовими, над ними пролетіла російська ракета. Відповідне відео з’явилося в мережі.

На оприлюднених кадрах чути гул ворожої ракети, утім ситуація нікого не злякала.

«Ці виродки ніяк не заспокояться, вони не можуть зрозуміти, що кожен ракетний удар змушує нас ще більше підсилювати армію, донатити, ставати до лав Збройних Сил і продовжувати невпинно працювати.

Саме в цей час передавав хлопцям та дівчатам з 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки DAFи та причепи з секретним обладнанням. Бо поки ці ідіоти обстрілюють електростанції – наші хлопці та дівчата підвозять БК та працюють по ворожих позиціях.  Поки українці без електрики та води – наші хлопці та дівчата працюють все інтенсивніше, і наше завдання їм у цьому допомогти», – написав Порошенко під відео.

Як повідомлялося, Петро а східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціаПорошенко нльне обладнання. Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.

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Теги: обстріл ракета Петр Порошенко

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