Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт
Leyland DAF 45.150 – це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка
фото: Європейська солідарність

«Ми дуже чекаємо вже екіпажі з бойовим застосуванням»

Петро Порошенко на східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціальне обладнання. Як розповів п’ятий президент, це одна з бригад, в яку в рамках проекту «Очі Арти» постачають БПЛА Poseidon.

«Ця бригада артилерійської розвідки працює на найгарячіших напрямках на Сході. За те, щоб їх екіпаж аеророзвідки політав на секторі – черга. Настільки вони майстерні у нищенні росіян», – розповідає Порошенко.

«Нещодавно на нулі, на дуже гарячому напрямку, ворог почав інтенсивний обстріл екіпажу. Дві години їх поливали усім, градами, чим тільки можна. Команда була – на евакуацію. Але коли стрілянина стихла, перед відходом екіпаж вирішив знову піднятися в небо. Завдяки цьому рішенню вони помітили, що ворог намагається здійснити прорив на цьому напрямку. 6 трупів росіян, згорілий танк і БМП та ще інша знищена російська техніка – так завершився «прорив» для ворогів», – зазначає Петро Порошенко.

«Настільки круті ці хлопці та дівчата. І хочуть бути ще більш вбивчими для ворога. Тому саме 15-та бригада після двох розвідбатів оперативних командувань «Південь» і командування Десантно-штурмових військ отримала спеціальні безпілотні літальні апарати Poseidon. Зараз закінчується навчання», – розповів Порошенко.

«Ми дуже чекаємо вже екіпажі з бойовим застосуванням», – зазначив він.

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт фото 1

«До нас звернулися із проханням, щоб ми забезпечили бригаду автомобільною технікою. Тож ми передаємо три DAFи і два причепи зі спеціальним обладнанням, яке підвищить ефективність дії бригади. Я з приємністю вручаю ключі», – говорить Порошенко.

Ракетні обстріли, якими сьогодні росіяни тероризують всю країну, тут, на Сході, майже щодня. «От можете собі уявити, що зараз при нас полетіла ракета. Ми її бачимо», – зауважив Порошенко.

Військові бригади подякували за надану допомогу, відзначивши, що вантажівки дуже необхідні для ефективного виконання завдань.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.

Leyland DAF 45.150це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

У серпні Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію комплексів БПЛА оперативного рівня «Очі Арти» на базі безпілотників «Poseidon».

Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів. Підготовка операторів БПЛА організована на базі одного з навчальних центрів ЗСУ.

Теги: навчання обстріл допомога ЗСУ стрілянина ракета черга вантажівки Петро Порошенко волонтер пальне росіяни ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петро Олексійович виступив на американському телебаченні
Порошенко на CNN закликав дати ЗСУ далекобійну зброю
10 грудня, 21:29
Україна більше потрібна НАТО, аніж навпаки
Що потрібно Україні для перемоги у війні з Росією: роз'яснення Порошенка
Сьогодні, 04:24
Це відзнака всього героїчного народу України і мужніх ЗСУ: Порошенко про нагороду
Порошенко у Вашингтоні отримав нагороду імені Буша-Тетчер (фото)
9 грудня, 10:53

Суспільство

Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт
Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт
Окупанти викрали на Луганщині ще десятки дітей
Окупанти викрали на Луганщині ще десятки дітей
В Україні вирує циклон: прогноз погоди на 16 грудня
В Україні вирує циклон: прогноз погоди на 16 грудня
Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри
Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Генштаб повідомив, ким окупанти зараз поповнюють втрати
Генштаб повідомив, ким окупанти зараз поповнюють втрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
31K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
21K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
17K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
12K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
12K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту