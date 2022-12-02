Порошенко везе вантажівки для ЗСУ і допомогу для Херсона

Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів

Петро Порошенко з волонтерами везе 10 вантажівок DAF для бригад на південному фронті та допомогу для жителів Херсона.

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«Ми знову їдемо на південь, у звільнений Херсон. Веземо п'ять автомобілів для героїв штурму Херсона 46–ої десантної бригади, веземо машини в окремий розвідбат Оперативного командування «Південь», веземо в батальйон логістики командування Десантно-штурмових військ, у 123-тю бригаду територіальної оборони Миколаївської області, веземо в 61-шу, де служать наші друзі, члени нашої команди, наші герої. Веземо в ЗСУ, тому що нічого важливішого зараз за нашу перемогу немає», – наголошує Порошенко.

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«Це – новий десяток пофарбованих вантажівок DAF, зі зробленими нами кунгами, тентами. Артилерійські тягачі з новими колесами, з модернізованою паливною системою. Кожен робить все, що може для того, щоб наблизити перемогу», – наголошує п’ятий президент.

Порошенко подякував всім українцям, які перераховуть кошти для ЗСУ на рахунки ГО «Справа Громад». Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану суму. Зокрема, у Великій Британії вдалося законтрактувати подан дві сотні військових вантажівок DAF. Ця повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Як відомо, Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).