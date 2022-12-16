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Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлюється)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлюється)
фото ілюстративне

У кількох областях є прильоти

Зранку 16 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

Вибухи прогриміли у кількох областях.

Київ 

Спочатку повідомлялося про роботу ППО у Київській області. Згодом вибухи прогриміли і у столиці. Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському та Голосіївському районах. 

Мер Бучі повідомив про успішну роботу протиповітряної оборони поблизу міста.

Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. 

Харківщина

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про три прильоти по об’єктах критичної інфраструктури.  

Харків повністю знеструмлений внаслідок чергової масованої атаки армії РФ.

Кривий Ріг 

Згодом інформація про ракетний удар з’явилася від мера Кривого Рогу Олександра Вілкула. «Кривий Ріг. Є ураження ракетами», – йдеться в повідомленні. Внаслідок атаки кілька міст залишились без електроенергії.

Під час повітряної тривоги російські терористи влучили ракетами у житловий будинок в Кривому Розі на Дніпропетровщині.  Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди», – йдеться в повідомленні.

Запоріжжя

Російські терористи під час повітряної тривоги влучили по Запоріжжю 12 ракетами. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Вінниця 

Близько 9:20 у Вінниці пролунав вибух. Про роботу ЗСУ повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації.

«Залишайтесь в укриттях! Чекайте відбою повітряної тривоги! Працює ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Полтавщина

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Полтава залишилася без електроенергії. Місто Кременчук (Полтавська область) залишилось без електро- та теплопостачання.

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