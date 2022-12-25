Над Україною пролетів Санта-Клаус (фото)

Зафіксували над Україною Санту Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ у Святвечір за григоріанським календарем заявили, що зафіксували Санта-Клауса в повітряному просторі України. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Командування опублікувало скріншот мапи проєкту Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі, на якому замість символу літаків над Україною зображено оленів Санти.

«Повітряні сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!», – повідомили ЗСУ.

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Санта-Клаус із неймовірною швидкістю здійснив кілька віражів над територією України і полетів далі.

Тим часом командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав усіх українців з Різдвом.

«Добраніч друзі! У Різдвяний святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії і світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі і взаємної любові! Слава Україні! Разом переможемо!», – написав Наєв.

Нагадаємо, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу. Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.