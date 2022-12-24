Прем'єр Британії опублікував зворушливий різдвяний ролик на підтримку України

У це Різдво ми з тобою, Україно, зазначив Сунак

Прем’єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.

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«Цього Різдва ми з тобою, Україно», – написав він.

У відео показано передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії.

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В той час як маленька британка має змогу насолоджуватися різдвяною атмосферою, купує подарунки, а той час її українська ровесниця змушена жити в умовах повітряних тривог і відключень електроенергії.

Але подарунок від британської дівчинки додає трохи світла і її свята.

Раніше Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози.

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Також прем'єр закликав до економічної ізоляції РФ.