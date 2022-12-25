25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони

На Різдво в жодному разі не можна гадати

У неділю, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу.

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Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.

У рік народження Ісуса Христа за наказом імператора Августа в Римській імперії, частиною якої була Іудея, проводився перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з’явитися в місто свого народження. Йосип з дівою Марією вирушили до Вифлеєму.

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Коли підійшов час пологів, Марія народила сина Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам до печери, де Діва Марія народила немовля. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.

Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV століття.

Традиції свята

У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.

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Народні прикмети:

Заметіль в переддень Різдва – до раннього листя.

Якщо Різдво тепле – весна холодна.

Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.

Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Що не рекомендується робити

На Різдво не можна одягати старий одяг.

Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.

Родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року.

На Різдво в жодному разі не можна гадати.

Не обходьте в цей день потребуючих і бідних, а подайте їм милостиню, адже ніхто не може бути обмежений від святкової радості.

Іменини

25 грудня, іменини відзначають Олександр та Спиридон.