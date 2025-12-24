Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони

На Різдво в жодному разі не можна гадати

25 грудня 2025 року християни відзначатимуть Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу.

Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.

У рік народження Ісуса Христа за наказом імператора Августа в Римській імперії, частиною якої була Іудея, проводився перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з’явитися в місто свого народження. Йосип з дівою Марією вирушили до Вифлеєму.

Коли підійшов час пологів, Марія народила сина Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам до печери, де Діва Марія народила немовля. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.

Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV століття.

Традиції свята

У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.

Що потрібно зробити на Різдво

Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.

На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.

У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.

В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.

У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.

Народні прикмети:

Заметіль в переддень Різдва – до раннього листя.

Якщо Різдво тепле – весна холодна.

Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.

Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Що не рекомендується робити