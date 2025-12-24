Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
25 грудня 2025 року християни відзначатимуть Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу.
Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.
У рік народження Ісуса Христа за наказом імператора Августа в Римській імперії, частиною якої була Іудея, проводився перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з’явитися в місто свого народження. Йосип з дівою Марією вирушили до Вифлеєму.
Коли підійшов час пологів, Марія народила сина Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам до печери, де Діва Марія народила немовля. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.
Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV століття.
Традиції свята
У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.
Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.
Що потрібно зробити на Різдво
Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.
На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.
У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.
В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.
У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.
Народні прикмети:
- Заметіль в переддень Різдва – до раннього листя.
- Якщо Різдво тепле – весна холодна.
- Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.
- Сніг на Різдво – рік буде вдалим.
Що не рекомендується робити
- На Різдво не можна одягати старий одяг.
- Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
- Родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року.
- На Різдво в жодному разі не можна гадати.
- Не обходьте в цей день потребуючих і бідних, а подайте їм милостиню, адже ніхто не може бути обмежений від святкової радості.
