Головна Новини
search button user button menu button

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
25 грудня – Різдво Христове

На Різдво в жодному разі не можна гадати

25 грудня 2025 року християни відзначатимуть Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу.

Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.

У рік народження Ісуса Христа за наказом імператора Августа в Римській імперії, частиною якої була Іудея, проводився перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з’явитися в місто свого народження. Йосип з дівою Марією вирушили до Вифлеєму.

Коли підійшов час пологів, Марія народила сина Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам до печери, де Діва Марія народила немовля. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.

Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV століття.

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони фото 1

Традиції свята

У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.

Що потрібно зробити на Різдво

Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.

На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.

У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.

В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.

У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.

Народні прикмети:

  • Заметіль в переддень Різдва – до раннього листя.
  • Якщо Різдво тепле – весна холодна.
  • Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.
  • Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Що не рекомендується робити

  • На Різдво не можна одягати старий одяг.
  • Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
  • Родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року.
  • На Різдво в жодному разі не можна гадати.
  • Не обходьте в цей день потребуючих і бідних, а подайте їм милостиню, адже ніхто не може бути обмежений від святкової радості.

Читайте також:

Теги: релігія українці Різдвяні свята традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Тищенко під час бесіди з «Главкомом» у Києві
Герой України, який пробув на позиції 471 день поспіль: Мене подали на нагороду вже після розголосу Інтерв'ю
21 грудня, 11:00
У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на любов і долю
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
30 листопада, 06:00
7 грудня – День місцевого самоврядування
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
30 листопада, 22:00
27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та лобово зіткнувся з автобусом
Польща: автобус з українцями потрапив в аварію
6 грудня, 23:50
Перевищення швидкості 30 км/год у Польщі передбачає штраф в розмірі zł400
У Польщі посилили покарання за порушення ПДР. Що необхідно знати українським водіям
12 грудня, 18:44
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:00
Українці можуть користуватися технологією супутникового зв’язку Direct to Cell
В Україні запрацювала нова технологія зв’язку від Starlink – Мінцифри
17 грудня, 16:44
Предстоятель УПЦ Київського патріархату та очільниця «Батьківщини» обговорили виклики перед Україною в умовах війни
Тимошенко провідала патріарха Філарета: фото
22 грудня, 17:32

Новини

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua