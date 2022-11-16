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Найбільший у світі тягач Oshkosh прибув в Україну (фото)

волонтерська ініціатива
Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Найбільший у світі тягач Oshkosh прибув в Україну (фото)
«Цей тягач – саме для того, щоб мститися рашистам»

Найбільший у світі тягач Oshkosh M1070, кошти на який збирали на день народження п’ятого президента Петра Порошенка, вже прибув в Україну. Як повідомив Порошенко журналістам у Львові, його передадуть в 43-тю окрему артилерійську бригаду для перевезення натівських гаубиць 155-го калібру.

«Ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних Сил, і саме цей тягач буде тягати німецькі Panzerhaubitze, польські Krab. Цей американський 8-ми колісний велетень може заходити в будь-яку багнюку і витягати на позиції артилерійські системи набагато швидше, ніж це робилося раніше», – пояснює Порошенко.

Найбільший у світі тягач Oshkosh прибув в Україну (фото) фото 1

«Цей тягач – саме для того, щоб мститися рашистам. Зараз ворог відчує швидкість та міць нашої артилерії. Вони ще не бачили нашої справжньої люті. Я знаю, що хлопці із артилерійської бригади дуже чекають на нього. Вони телефонували багато разів: «Коли, коли?». А після вчорашньої ночі, повірте, вони чекають його ще більше», – наголошує Порошенко.

«Бачите, ось тут зараз стоїть 286 миль, тобто це практично нульовий тягач», – показує Порошенко.

Найбільший у світі тягач Oshkosh прибув в Україну (фото) фото 2

П’ятий президент зауважує: для нього дуже символічно зараз передати у війська цей тягач. «Вчора відбулася, можливо, найбільша з початку війни ракетна атака на  Україну. Цю ніч 10 мільйонів українців провели без світла, і це не перша ніч. Для чого путін, маніяк, це робить? Для того, щоб спробувати злаимати наш бойовий дух. А це лише посилює нашу єдність, це посилює нашу лють. І це примушує нас робити ще більше для того, щоб наблизити нашу з вами перемогу», – наголошує Порошенко.

Найбільший у світі тягач Oshkosh прибув в Україну (фото) фото 3

14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО «Справа Громад» отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.
Теги: Петро Порошенко допомога ЗСУ війна

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