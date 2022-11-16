Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Соратниця Тихановської пояснила, на чиєму боці білоруські артисти у війні з Україною

glavcom.ua
Соратниця Тихановської пояснила, на чиєму боці білоруські артисти у війні з Україною
«Пісняри», «Сябри», Ядвіга Поплавська… Їх любили слухати старше покоління українців
фото з відкритих джерел

«Ядвіга Поплавська і «Сябри» – в орбіті нинішнього режиму, тому від них очікувати нічого не варто»

Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що абсолютна більшість білоруських музикантів підтримали Україну.

«Після 24 лютого у багатьох з них, наприклад, у Nizkiz, Лявона Вольського обкладинки на YouTube були однакові, на підтримку України, із синьо-жовтими прапорами. З лідерів думок у нас є відомий графік Володимир Цеслер, який постійно малює плакати, що передають наш біль у графічній формі. Ядвіга Поплавська і «Сябри» – в орбіті нинішнього режиму, тому від них очікувати нічого не варто. Але всі незалежні артисти, насамперед рок-зірки, такі як Лявон Вольський, на боці України. Наша оперна співачка Маргарита Левчук співає українські пісні, «Калину» зокрема. У нас є «Вільний хор», який провів білорусько-український концерт. Меріем Герасименко заспівала на вулиці Зибицькій у серпні пісню «Океану Ельзи», за це вона нині сидить у в'язниці», – повідомила опозиціонерка.

За словами Ковшик, в лукашенківській Білорусі існує «чорний список» артистів, які не можуть виступати у Білорусі.

«Цей чорний список діє вже давно. Це означає, що наші найважливіші голоси не можуть виступати у себе на Батьківщині. Багатьох з них ця заборона змусила виїхати з країни, крім цього, якби вони залишилися, то, скоріш за все, потрапили би за ґрати. А стосовно чорного списку артистів, які підтримують Лукашенка, гадаю це питання повинні вирішувати громадяни Білорусі і демократично обрана влада», – розповіла Ковшик.

На думку опозиціонерки, Світлана Тихановська є однією з найголовніших особистостей для білорусів.

«Перший – Франциск Скорина. Цього року ми відзначатимемо 500-річчя з моменту створення його «Малої подорожньої книжки». Хочу згадати Кастуся Калиновського. Для нас він абсолютний національний герой, людина, яка зробила для білоруської мови та історії дуже багато. Наступного року буде 160-річчя повстання 1863 року (шляхетське повстання 1863–1864 років на землях колишньої Речі Посполитої. Разом із поляками у повстанні взяли участь литовці, білоруси й українці). Ну і третя людина – це Світлана Тихановська, як символ змін, символ нової Білорусі, символ того, що у Білорусі можуть відбутися зміни завдяки жінці», – зазначила Ковшик.

Як повідомлялося, білоруський співак Макс Корж, який підтримує ідею «братських народів», пояснив, чому росіяни гатять по Україні з Білорусі.

Читайте також: Ганьба «Слов'янського базару». Лукашенко влаштував свято під час масового вбивства українців.
Теги: артист Світлана Тихановська Аліна Ковшик опозиція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Соратниця Тихановської пояснила, на чиєму боці білоруські артисти у війні з Україною
Соратниця Тихановської пояснила, на чиєму боці білоруські артисти у війні з Україною
У Орловській області вибухнула нафтобаза
У Орловській області вибухнула нафтобаза
Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі – CNN 
Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі – CNN 
У Стамбулі новий теракт (відео)
У Стамбулі новий теракт (відео)
Угорщина терміново скликає Раду безпеки через російські обстріли
Угорщина терміново скликає Раду безпеки через російські обстріли
Польща підняла в небо винищувачі – ЗМІ 
Польща підняла в небо винищувачі – ЗМІ 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
172K
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
154K
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
92K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
82K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
70K
У Києві пролунали вибухи (відео)

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту