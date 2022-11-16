Соратниця Тихановської пояснила, на чиєму боці білоруські артисти у війні з Україною

«Ядвіга Поплавська і «Сябри» – в орбіті нинішнього режиму, тому від них очікувати нічого не варто»

Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що абсолютна більшість білоруських музикантів підтримали Україну.

«Після 24 лютого у багатьох з них, наприклад, у Nizkiz, Лявона Вольського обкладинки на YouTube були однакові, на підтримку України, із синьо-жовтими прапорами. З лідерів думок у нас є відомий графік Володимир Цеслер, який постійно малює плакати, що передають наш біль у графічній формі. Ядвіга Поплавська і «Сябри» – в орбіті нинішнього режиму, тому від них очікувати нічого не варто. Але всі незалежні артисти, насамперед рок-зірки, такі як Лявон Вольський, на боці України. Наша оперна співачка Маргарита Левчук співає українські пісні, «Калину» зокрема. У нас є «Вільний хор», який провів білорусько-український концерт. Меріем Герасименко заспівала на вулиці Зибицькій у серпні пісню «Океану Ельзи», за це вона нині сидить у в'язниці», – повідомила опозиціонерка.

За словами Ковшик, в лукашенківській Білорусі існує «чорний список» артистів, які не можуть виступати у Білорусі.

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«Цей чорний список діє вже давно. Це означає, що наші найважливіші голоси не можуть виступати у себе на Батьківщині. Багатьох з них ця заборона змусила виїхати з країни, крім цього, якби вони залишилися, то, скоріш за все, потрапили би за ґрати. А стосовно чорного списку артистів, які підтримують Лукашенка, гадаю це питання повинні вирішувати громадяни Білорусі і демократично обрана влада», – розповіла Ковшик.

На думку опозиціонерки, Світлана Тихановська є однією з найголовніших особистостей для білорусів.

«Перший – Франциск Скорина. Цього року ми відзначатимемо 500-річчя з моменту створення його «Малої подорожньої книжки». Хочу згадати Кастуся Калиновського. Для нас він абсолютний національний герой, людина, яка зробила для білоруської мови та історії дуже багато. Наступного року буде 160-річчя повстання 1863 року (шляхетське повстання 1863–1864 років на землях колишньої Речі Посполитої. Разом із поляками у повстанні взяли участь литовці, білоруси й українці). Ну і третя людина – це Світлана Тихановська, як символ змін, символ нової Білорусі, символ того, що у Білорусі можуть відбутися зміни завдяки жінці», – зазначила Ковшик.

Як повідомлялося, білоруський співак Макс Корж, який підтримує ідею «братських народів», пояснив, чому росіяни гатять по Україні з Білорусі.

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