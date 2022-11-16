«Жорстока реальність путінської війни»: прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі

Ріші Сунак запевнив, що Британія «твердо стоїмо разом з Польщею» у цей час

Британський прем’єр припускає, що ракетний удар по Польщі може призвести до ескалації війни

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що жодних ракетних ударів по Польщі не було б, якби не вторгнення Росії в Україну. Про це він заявив на пресконференції в Індонезії на полях саміту G20, повідомляє Sky News.

Британський прем’єр зазначив, що падіння ракети у Польщі – «це жорстока і невблаганна реальність путінської війни» і «нічого з цього не відбувалося б, якби не вторгнення Росії в Україну».

«Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки вона триває, вона буде продовжувати руйнувати світову економіку», – сказав Сунак.

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Сунак додав, що немає «жодної людини у світі», яка б не відчула на собі вплив війни Путіна, а світові продовольчі ринки були серйозно порушені його спробами перекрити поставки українського зерна.

«Зневага Путіна до людського життя буде відчуватися в усьому світі ще багато років», – сказав він.

Британський прем’єр також зазначив, що ракетний удар по Польщі може призвести до ескалації конфлікту.

«Польща є вірним союзником Сполученого Королівства, і я хотів би особисто запевнити в тому, що ми твердо стоїмо разом з нею і її народом в цей час», – сказав він.

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Говорячи про те, чи може Велика Британія бути втягнута у війну з Росією, він сказав, що важливо «встановити факти».

Як відомо, 1 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Того ж дня у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосування статті 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

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Російське міністерство оборони 16 листопада зробило заяву стосовно масованого обстрілу України та падіння пакети на території Польщі. Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України.