Найгучніші вибухи з 24 лютого. Федоров розповів про «бавовну» в Мелітополі
Вибухи прогриміли на двох підприємствах, де росіяни розмістили склади боєприпасів
Російські загарбники у Мелітополі цими вихідними позбулись двох військових баз, де було розміщено боєкомплекти. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Зазначається, що вибухи стались на двох підприємствах, які окупанти переобладнали під свої військові бази: на державному «Гідромарш» і підприємстві, що розташоване поруч, – «Мелітополь компресор».
«На базі цих двох підприємств росіяни розмістили склади боєприпасів. В ніч з суботи на неділю по цих базах стались влучання. За словами жителів, таких потужних вибухів не було з 24 лютого. Детонація тривала до 6 ранку... І росіяни зрозуміли, що їхньої військової бази зі складами – немає», – розповів Федоров,
Щодо того, скільки окупантів було ліквідовано під час влучань, мер зауважив, що наразі цього точно невідомо.
«До лікарні привези щонайменше 10 російських вояк, скільки відвезли до моргу – невідомо», – додав він.
Коментарі — 0