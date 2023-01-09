Найгучніші вибухи з 24 лютого. Федоров розповів про «бавовну» в Мелітополі

Вибухи в окупованому Мелітополі у ніч проти неділі, 8 січня

Вибухи прогриміли на двох підприємствах, де росіяни розмістили склади боєприпасів

Російські загарбники у Мелітополі цими вихідними позбулись двох військових баз, де було розміщено боєкомплекти. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що вибухи стались на двох підприємствах, які окупанти переобладнали під свої військові бази: на державному «Гідромарш» і підприємстві, що розташоване поруч, – «Мелітополь компресор».

«На базі цих двох підприємств росіяни розмістили склади боєприпасів. В ніч з суботи на неділю по цих базах стались влучання. За словами жителів, таких потужних вибухів не було з 24 лютого. Детонація тривала до 6 ранку... І росіяни зрозуміли, що їхньої військової бази зі складами – немає», – розповів Федоров,

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Щодо того, скільки окупантів було ліквідовано під час влучань, мер зауважив, що наразі цього точно невідомо.

«До лікарні привези щонайменше 10 російських вояк, скільки відвезли до моргу – невідомо», – додав він.