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Різдвяна «бавовна» в Мелітополі: в окупантів є втрати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Різдвяна «бавовна» в Мелітополі: в окупантів є втрати
Вибухи прогриміли на підстанції або в районі нафтобази у Мелітополі
фото ілюстративне

У Мелітополі партизани привітали окупантів и з Різдвом свіжою «бавовною»

Увечері 6 січня в окупованоу Мелітополі пролунали два вибухи. За даними місцевих жителів, рашисти мають втрати. Про це повідомляє «Риа-Мелитополь».

Перший вибух пролунав близько 20:30, другий – приблизно за годину.

Другий вибух, який пролунав у північній частині Мелітополя, був потужнішим – його було чути в районі депо, мікрорайону, авіамістечка.

Не виключається робота партизанів. За деякими даними, на підстанції або в районі нафтобази є втрати противника. Ця інформація перевіряється.

Більшість мелітопольців різдвяній «бавовні» були раді. У чатах активно висловлювалися, що чекають на Україну. А ось пропагандисти притихли. І місцевий гауляйтер Володимир Рогов уже навіть не виправдовував вибухи роботою російського ППО, пише «Риа-Мелитополь».

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про гучний вибух у місті 6 січня.

Також вночі 5 січня у Мелітополі пролунав гучний вибух.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області.

Теги: вибух росія окупанти війна Мелітополь

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