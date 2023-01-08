Нічні вибухи в Мелітополі: гуркіт декілька годин тривав на захопленому росіянами заводі
Вибухом вибило шибки сусідніх із заводом будинків
Нічні вибухи у Мелітополі сталися на захопленому росіянами заводі «Гідромаш», де вони створили власну базу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
«Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці», – розповів Федоров.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 8 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів.
Також уночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами.
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