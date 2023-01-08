Нічні вибухи в Мелітополі: гуркіт декілька годин тривав на захопленому росіянами заводі

Вибухом вибило шибки сусідніх із заводом будинків

Нічні вибухи у Мелітополі сталися на захопленому росіянами заводі «Гідромаш», де вони створили власну базу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці», – розповів Федоров.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 8 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів.

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Також уночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами.