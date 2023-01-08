У Мелітополі чути вибухи біля захопленого окупантами заводу

Російські окупанти створили базу на заводі «Гідромаш»

У неділю, 8 січня, у Мелітополі Запорізької області знову повідомляють про вибухи в районі заводу «Гідромаш», де російські окупанти створили власну базу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Декілька гучних вибухів недалеко від захопленого окупантами заводу «Гідромаш», де і так «палили» всю ніч», - написав він.

За його словами, ППО окупантам «явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялось, у тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі «Гідромаш».