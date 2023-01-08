У Мелітополі чути вибухи біля захопленого окупантами заводу
Російські окупанти створили базу на заводі «Гідромаш»
У неділю, 8 січня, у Мелітополі Запорізької області знову повідомляють про вибухи в районі заводу «Гідромаш», де російські окупанти створили власну базу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
«Декілька гучних вибухів недалеко від захопленого окупантами заводу «Гідромаш», де і так «палили» всю ніч», - написав він.
За його словами, ППО окупантам «явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація».
Як повідомлялось, у тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі «Гідромаш».
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