Наприкінці березня Україну накриє магнітна буря: які дні найнебезпечніші

Магнітний сплеск очікується середньої активності

З 28 по 30 березня на Україну обрушиться триденна магнітна буря, яка може відбитися на самопочутті людей.

Відповідний прогноз оприлюднили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

У вищевказані дні магнітний сплеск очікується середньої активності. Щоб мінімізувати його вплив, рекомендується пити трав'яні чаї.

Відзначимо, що наступна магнітна буря середньої активності накриє Україну 9 квітня. При цьому найсильніший шторм очікується 10 квітня.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.

Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.

Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.

Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.

Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.

Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть в деякій мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.