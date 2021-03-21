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    Події в Україні

    Наприкінці березня Україну накриє магнітна буря: які дні найнебезпечніші

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    Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі рекомендується пити трав'яні чаї - Наприкінці березня Україну накриє магнітна буря: які дні найнебезпечніші

    Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі рекомендується пити трав'яні чаї

    Магнітний сплеск очікується середньої активності

    З 28 по 30 березня на Україну обрушиться триденна магнітна буря, яка може відбитися на самопочутті людей.

    Відповідний прогноз оприлюднили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

    У вищевказані дні магнітний сплеск очікується середньої активності. Щоб мінімізувати його вплив, рекомендується пити трав'яні чаї.

    ima

    Відзначимо, що наступна магнітна буря середньої активності накриє Україну 9 квітня. При цьому найсильніший шторм очікується 10 квітня.

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    • Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
    • Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
    • У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
    • При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

    Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть в деякій мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

    Теги: атмосферне явище Україна природа
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