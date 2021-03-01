У Венеції пересохли знамениті канали (фото, відео)

В італійській Венеції останніми днями спостерігається доволі рідкісне явище

Всесвітньо відомі канали італійської Венеції обміліли через кліматичні зміни.

Про це пише Insider.

Як зазначає видання, через кілька місяців після сильної повені в грудні рівень води в каналах італійського міста впав до рекордно низької позначки мінус 18 дюймів (близько 46 сантиметрів) через низькі припливи.

Уточнюється, що в даний час в знаменитому місті йде сезон acqua alta, що в перекладі з італійської означає «повінь». Період триває з жовтня по березень.

Як стверджує мер Венеції Луїджі Бругнаро, рівень води в каналах безпосередньо пов'язаний зі зміною клімату.

Венецію часто називають «містом на воді», так як воно стоїть на 118 невеликих островах, з'єднаних між собою більш ніж 400 мостами через 170 каналів. Щорічно в цю частину Італії приїжджають мільйони туристів.

До слова, в окупованому Криму вже третє місто переходить на погодинне водопостачання.

Нагадаємо, що позиція України щодо подачі води в окупований РФ Крим «дуже жорстка»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований РФ Крим можливе тільки після його деокупації.

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Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.