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    В Україну повернулися морози до -15: де синоптики прогнозують похолодання

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    Переважно морози вдарять по західних і північних регіонах - В Україну повернулися морози до -15: де синоптики прогнозують похолодання

    Переважно морози вдарять по західних і північних регіонах

    Опади 21 березня не очікується

    Погода в Україні у неділю, 21 березня, буде з сильними морозами в нічний час. Місцями позначки у термометрів сягатимуть -15 градусів.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Зазначається, що переважно морози вдарять по західних і північних регіонах.

    За даними синоптиків, максимальні нічні морози очікуються в Чернівецькій області та досягнуть відміток до -10 градусів. В інших областях західної частини України очікується не більше -3... -8 градусів. Від -1 до -5 морозу буде в центрі, на півночі, півдні та сході країни в темний час доби.

    У Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

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    Вдень за даними синоптиків, в більшості областей очікується приблизно однакова температура – +4... +7 градусів. На півдні країни, а також у деяких західних регіонах вдень показники тепла піднімуться до +8 градусів.

    При цьому жодних опадів 21 березня не очікується.

    Зазначимо, метеорологічна компанія Ventusky попереджає про більш значні нічні морози.

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    За даними синоптиків, в Закарпатській і Івано-Франківській області локальні морози можуть доходити до -16 градусів. У Львівській області – до -13 градусів.

    Нагадаємо, за попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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