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    В Ісландії прокинувся вулкан, який спав шість тисяч років (відео)

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    Лава, яка просувається вниз після виверження&nbsp;вулкану Фаградальсфьядль - В Ісландії прокинувся вулкан, який спав шість тисяч років (відео)
    Лава, яка просувається вниз після виверження вулкану Фаградальсфьядль

    Фахівці очікують, що виверження вулкану не викидатиме багато попелу чи диму, тому авіація не повинна зазнавати зривів у роботі

    Неподалік столиці Ісландії Рейк'явіка сталося виверження вулкану Фаградальсфьядль.

    Про це повідомляє ВВС.

    Жителів найближчих населених пунктів попереджають про падіння скель, а також про зсуви в результаті виверження вулкану.

    Фахівці очікують, що виверження вулкану не викидатиме багато попелу чи диму, тому авіація не повинна зазнавати зривів у роботі.

    У мережі вже з’явилися зображення лави, яка просувається вниз після виверження.

    Вертоліт берегової охорони був відправлений для обстеження району виверження.

    Зазначимо, наприкінці лютого південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка. За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.

    Також повідомлялося, що землетрус застав зненацька ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі.

    Фаградальсфьядль – гора вулканічного походження на південному заході Ісландії в центрі півострова Рейкьянес в 30 км на північний захід від Рейк'явіка. Її вершина – 385 метрів над рівнем моря (224 метра над навколишньою місцевістю). Місцевість малонаселена.
    Останнє виверження на півострові Рейкьянес сталося близько 800 років тому, а вулкан Фаградальсфьядль не вивергався близько шести тисяч років.
    Теги: стихійні лиха атмосферне явище вулкан Ісландія вертоліт
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