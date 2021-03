В Ісландії прокинувся вулкан, який спав шість тисяч років (відео)

Неподалік столиці Ісландії Рейк'явіка сталося виверження вулкану Фаградальсфьядль.

Про це повідомляє ВВС.

Жителів найближчих населених пунктів попереджають про падіння скель, а також про зсуви в результаті виверження вулкану.

Фахівці очікують, що виверження вулкану не викидатиме багато попелу чи диму, тому авіація не повинна зазнавати зривів у роботі.

Erupción en curso en el volcán #Fagradalsfjall de Islandia, este no ha entrado en erupción en 780 años. Los volcanes de Islandia no entran en erupción a menudo. Al menos no con lava, etc. Y este está a 20 km de nuestro aeropuerto internacional y a 50 km del capitolio. ... pic.twitter.com/9Ybm9au1KQ

У мережі вже з’явилися зображення лави, яка просувається вниз після виверження.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL