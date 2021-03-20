В Ісландії прокинувся вулкан, який спав шість тисяч років (відео)
Фахівці очікують, що виверження вулкану не викидатиме багато попелу чи диму, тому авіація не повинна зазнавати зривів у роботі
Неподалік столиці Ісландії Рейк'явіка сталося виверження вулкану Фаградальсфьядль.
Про це повідомляє ВВС.
Жителів найближчих населених пунктів попереджають про падіння скель, а також про зсуви в результаті виверження вулкану.
Фахівці очікують, що виверження вулкану не викидатиме багато попелу чи диму, тому авіація не повинна зазнавати зривів у роботі.
Erupción en curso en el volcán #Fagradalsfjall de Islandia, este no ha entrado en erupción en 780 años.— Alida Zavarce (@alidazavarce) March 20, 2021
Los volcanes de Islandia no entran en erupción a menudo. Al menos no con lava, etc. Y este está a 20 km de nuestro aeropuerto internacional y a 50 km del capitolio.
... pic.twitter.com/9Ybm9au1KQ
У мережі вже з’явилися зображення лави, яка просувається вниз після виверження.
A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021
Вертоліт берегової охорони був відправлений для обстеження району виверження.
Volcano active in Iceland at the moment #fagradalsfjall #reykjanes #eldgos pic.twitter.com/FR6We2747p— MOM air (@MOMairline) March 19, 2021
Зазначимо, наприкінці лютого південно-західну частину острова сколихнула серія землетрусів. Епіцентр найпотужнішого з них, силу якого оцінюють у 5,7 бала за шкалою Ріхтера, розташований за 30 км на південь від столиці Рейк’явіка. За словами фахівців, після цього почала спостерігатися підвищена вулканічна активність та сталася ще низка землетрусів силою близько 4 балів.
Також повідомлялося, що землетрус застав зненацька ісландського прем'єр-міністра Катрін Якобсдоуттір під час її інтерв'ю для The Washington Post у прямому ефірі.