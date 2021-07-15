Нардеп Палиця розповів, чому восени на українців очікує криза і як її подолати

«На сьогодні українці заборгували за комуналку майже 80 млрд грн!»

Якщо український уряд не впорається з викликами цієї осені, країна зануриться в серйозну кризу. Щоб не допустити цього, потрібні спільні зусилля парламенту, уряду і президента щодо вирішення низки питань. Про це написав лідер партії «За майбутнє», народний депутат Ігор Палиця у своєму блозі на сайті Уніан.

На думку нардепа, починаючи з вересня, перед Україною постане низка викликів. Перший, найголовніший виклик – це зростання тарифів і запровадження владою примусового стягнення боргів. За прогнозами, цієї осені через зростання ціни на газ тарифи на тепло та гарячу воду можуть збільшитися на 30–40%. За словами лідера партії, проблема високої ціни на газ є штучною. В її основі – хибна та спекулятивна формула розрахунку оптової ціни на газ, який постачає «Нафтогаз України».

«На сьогодні українці заборгували за комуналку майже 80 млрд грн! Щоб розібратися з цим, уряд вибрав хибний шлях: арештовувати банківські рахунки людей і списувати заборговані кошти. На мою думку, погашати борги, безперечно, потрібно. Без цього не можлива нормальна робота місцевих бюджетів. Ті, хто має стабільний дохід вище середньої зарплати, повинні сплачувати борги. Але примусово стягувати гроші з пенсіонерів і малозабезпечених – неприпустимо!» – наголошує Ігор Палиця.

Другим викликом, як вважає лідер «За майбутнє», стане зростання цін. За прогнозами, на окремі соціально важливі продукти ціни можуть збільшитися на 30–40%. При цьому мінімальна зарплата на сьогодні складає лише 6 тис. грн, а мінімальна пенсія – 1769 грн. Крім того, через бездіяльність уряду восени в Україні може виникнути дефіцит продовольства, який спричинить ще більше зростання цін.

Третім викликом, на думку Ігоря Палиці, буде зростання безробіття і збільшення трудової міграції. За офіційною статистикою, за останній рік 2 млн українців втратили роботу. Не дочекавшись допомоги від держави, підприємці були вимушені скорочувати виробництво, звільняти працівників або ж переходити «в тінь». Нинішня ситуація в державі збільшила рівень трудової міграції: майже 3 млн українців сьогодні працюють за кордоном, через що Україна щороку втрачає 27 млрд дол.

«Незрозуміло також, чи зможе уряд восени збільшити пенсії. Немає також жодних гарантій, що країна отримає кредит від МВФ. А від цього залежатиме стабільність економіки та виконання бюджету. Не можна скидати з рахунку й чергову хвилю пандемії та новий локдаун, – припускає лідер партії «За майбутнє». – Разом ці фактори загрожують країні серйозним загостренням соціального напруження. Втративши останню надію, люди можуть вийти на вуличні протести восени».

Ігор Палиця впевнений, що передусім уряду необхідно вирішити проблему зростання тарифів. За його словами, слід невідкладно змінити методологію розрахунку оптової ціни на газ. За оцінками експертів, це дасть можливість знизити її на 60%. Паралельно потрібно вирішувати проблему заборгованості населення за комунальні послуги. Держава має розширити доступ людей до субсидій та не допустити зростання тарифів восени. А дію наказу Мін’юсту в частині, що стосується примусового списання коштів пенсіонерів та малозабезпечених, — невідкладно призупинити. Парламент ухвалив рішення щодо реструктуризації боргів комунальних компаній, але воно не вирішує причину накопичення боргів – високі тарифи та неможливість людей їх оплачувати.

«Уряд і Нацбанк повинні разом взяти під контроль інфляцію. Неконтрольоване зростання цін прискорює зубожіння українців та порушує стабільність в економіці, – зазначає лідер партії «За майбутнє». – Паралельно необхідно запустити економіку, щоб збільшити надходження до держбюджету та скоротити безробіття. Для цього уряд має забезпечити сприятливі умови для бізнесу та самозайнятості населення».

Усі три питання – надскладні, констатує нардеп Палиця. Щоб їх вирішити, потрібний широкий політичний консенсус: спільні зусилля парламенту, уряду і президента. Якщо цього не буде, Україна восени може зануритися в чергову кризу, на вихід із якої знадобиться не один рік.