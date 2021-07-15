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    Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)

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    3 40-х років Олександр Хвиля активно знімався в кіно - Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)
    3 40-х років Олександр Хвиля активно знімався в кіно
    Фото з відкритих джерел

    Хвиля у 1930-ті був активно задіяний в українському театрі

    15 липня народився один з найпопулярніших кіноакторів 40-60-х Олександр Хвиля (1905-1976). Народився він на Донеччині. За етнічним походженням був шведом, а його справжнє прізвище – Брессем. 3 40-х років активно знімався в кіно. На сторінці Facebook кінокритик Олег Вергеліс згадав визначні ролі Хвилі.

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    Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)
    Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)
    Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)
    Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)

    Зокрема у фільмах кіноказкаря Олександра Роу, найвідоміша серед яких – Морозко у однойменній кіноказці. Грав також харизматичний Хвиля і командирів громадянської війни, а саме Олександра Пархоменка (у однойменному фільмі Леоніда Лукова), двічі грав Семена Будьонного (фільми «Оборона Царицина», «Перша кінна»), є у нього і колоритна маленька роль веселого попа у кінокомедії «Королева бензоколонки» (1962).

    «Лише нещодавно я для себе виявив, що Хвиля у 1930-ті був активно задіяний в українському театрі. Грав на сцені Львівського театру імені М. Заньковецької. Грав на сцені харківського «Березолю». Його український театральний репертуар у пропагандистських п 'єсах Івана Микитенка та Олександра Корнійчука: «Кадри» та «Загибель ескадри», – резюмував Вергеліс.

    Додамо, що нещодавно на 87-му році життя помер радянський та російський актор Микола Сліченко. Велику популярність йому принесла роль у фільмі «Весілля в Малинівці».

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    Теги: кіно українці театр актор
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    Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)