Сьогодні народився Олександр Хвиля. Українці згадують харизматичного актора (фото)

Хвиля у 1930-ті був активно задіяний в українському театрі

15 липня народився один з найпопулярніших кіноакторів 40-60-х Олександр Хвиля (1905-1976). Народився він на Донеччині. За етнічним походженням був шведом, а його справжнє прізвище – Брессем. 3 40-х років активно знімався в кіно. На сторінці Facebook кінокритик Олег Вергеліс згадав визначні ролі Хвилі.

Зокрема у фільмах кіноказкаря Олександра Роу, найвідоміша серед яких – Морозко у однойменній кіноказці. Грав також харизматичний Хвиля і командирів громадянської війни, а саме Олександра Пархоменка (у однойменному фільмі Леоніда Лукова), двічі грав Семена Будьонного (фільми «Оборона Царицина», «Перша кінна»), є у нього і колоритна маленька роль веселого попа у кінокомедії «Королева бензоколонки» (1962).

«Лише нещодавно я для себе виявив, що Хвиля у 1930-ті був активно задіяний в українському театрі. Грав на сцені Львівського театру імені М. Заньковецької. Грав на сцені харківського «Березолю». Його український театральний репертуар у пропагандистських п 'єсах Івана Микитенка та Олександра Корнійчука: «Кадри» та «Загибель ескадри», – резюмував Вергеліс.

Додамо, що нещодавно на 87-му році життя помер радянський та російський актор Микола Сліченко. Велику популярність йому принесла роль у фільмі «Весілля в Малинівці».

Читайте також: