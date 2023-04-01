Наступ Росії на Донбасі провалився – британська розвідка

Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво терпітиме невдачі

Оголошений Росією загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас провалився. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

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Британська розвідка нагадала, що 11 січня 2023 року начальник генерального штабу РФ генерал Валерій Герасимов прийняв особисте командування «військовою спецоперацією» в Україні.

«Командування Герасимова характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проект провалився», - йдеться в повідомленні розвідки.

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Зазначається, що на кількох напрямках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат, значною мірою змарнувавши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої «часткової мобілізації».

«Існує реальна ймовірність того, що Герасимов після десяти років роботи на посаді начальника Генштабу розсуне межі допустимих поразок політичного керівництва Росії», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 402-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.