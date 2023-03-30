Готуємо наступні кроки для перемоги – Зеленський
Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна поверне справедливість
Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу 400 днів з початку повномасштабного вторгнення.
Президент у своєму зверненні відзначив, що українці всі разом пройшли колосальний шлях.
«Всі разом – кожен і кожна, хто боровся й бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу й українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість», – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський наголосив, що Україні вдалося пройти найстрашніші дні лютого торік, а також витримати й цю зиму. «Колосальні зусилля за цими словами...», – додав він.
Також президент відзначив минулу весну, яка змінила перебіг війни на користь нашої оборони.
Згадав Зеленський і літо та осінь 2022 року:
«Минулого літа й восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута й Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути».
Президент наголосив, що готуються наступні кроки та активні дії, які приведуть до нашої перемоги.
«У чому сила України? Якщо наміри твої – добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме», – відзначив він.
Крім того, в чотирьохсотий день спротиву Володимир Зеленський виловив вдячність усім у світі, хто підтримує Україну та поділяє українське тлумачення свободи та прагнення до справедливості.
«…я хочу подякувати всім у світі, хто з Україною. Хто поділяє наше тлумачення свободи. Хто підтримує наше прагнення до справедливості. Хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці... впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах – на правилах людяності, поваги й миру. Ось чому Україна переможе», – заявив президент.
За його словами, свобода й справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти.
Також Володимир Зеленський подякував кожному й кожній, хто тримає фронт «захисту найкращого, що є у нас із вами, – нашої України».
Президент відмітив і волонтерів, які допомагають військовим і людям, які втратили рідних та близьких внаслідок агресії РФ.
«Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості», – відзначив Зеленський.
Президент заявив, що усі вороги будуть покарані та відзначив, що з цього приводу готуються новини.
Також Володимир Зеленський розповів про звернення до австрійського парламенту, а також про зустріч з німецьким концерном Rheinmetall.
«Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу!», – підсумував президент.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський зустрівся з главою німецького концерну Rheinmetall, який може виготовляти танки в Україні. Також виступив з промовою в Національній раді Австрії.
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