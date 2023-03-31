Великий наступ росіян виявився «пшиком»: розвідка прокоментувала наступальні операції РФ

Зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

Анонсований взимку «великий наступ» росіян виявився «пшиком», проте їм стане ресурсів продовжувати війну у 2023 та, можливо, 2024 роках. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в інтерв'ю «Укрінформу».

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«Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий «великий наступ» обернувся для Росії «пшиком» – вони не отримали жодного значущого результату», – заявив Андрій Черняк.

Представник воєнної розвідки України додав, що зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але отримані розвіддані дозволяють ЗС України вживати ефективних контрзаходів та завдавати окупантам максимальних втрат.

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Нагадаємо, раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що загальна бравада загарбників більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. У реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.