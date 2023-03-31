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Великий наступ росіян виявився «пшиком»: розвідка прокоментувала наступальні операції РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Великий наступ росіян виявився «пшиком»: розвідка прокоментувала наступальні операції РФ
фото ілюстративне

Зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

Анонсований взимку «великий наступ» росіян виявився «пшиком», проте їм стане ресурсів продовжувати війну у 2023 та, можливо, 2024 роках. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в інтерв'ю «Укрінформу».

«Нині ми бачимо, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий «великий наступ» обернувся для Росії «пшиком» – вони не отримали жодного значущого результату», – заявив Андрій Черняк.

Представник воєнної розвідки України додав, що зараз росіяни намагаються будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але отримані розвіддані дозволяють ЗС України вживати ефективних контрзаходів та завдавати окупантам максимальних втрат.

Нагадаємо, раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що загальна бравада загарбників більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. У реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

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Теги: розвідка армія наступ росіяни війна

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